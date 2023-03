Otto-Knopf-Grundschule Helmbrechts: Neue Jugendsozialarbeiterin stellt sich vor

Schwierigkeiten zuhause oder mit anderen Mitschülern können sich auch auf die Leistungen in der Schule auswirken. Zum Beispiel durch Abwesenheit im Unterricht oder schlechte Noten. Für die Schüler ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der sich ihre Sorgen und Ängste anhört. In der Otto-Knopf-Grundschule in Helmbrechts übernimmt diese Aufgabe seit Beginn des Monats Sarah Maria Weiß als Fachkraft für Jugendsozialarbeit. Die ersten Reaktionen waren positiv:

Sarah Maria Weiß ist aber nicht nur Ansprechpartnerin für die Schüler, sondern auch für deren Eltern. Das sei wichtig, weil Eltern Verhaltensänderungen zuhause vielleicht eher erkennen. Im Landkreis Hof gibt es nun an sechs Grundschulen Fachkräfte für Jugendsozialarbeit.