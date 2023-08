Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz: Generalsanierung kann starten

Es wird eine Mammut-Aufgabe für den Landkreis Wunsiedel: Die Generalsanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums in Marktredwitz. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg dafür freigemacht. Die Kosten schätzt der Landkreis aktuell auf gut 51 Millionen Euro. 90 Prozent davon sollen Fördermittel finanzieren.

Besonderer Handlungsbedarf besteht mittlerweile bei den Toiletten, bei den Fenstern und beim Dach der Aula. Die Aula wird auch gleich im ersten Bauabschnitt angepackt, heißt es aus dem Landratsamt Wunsiedel. Der soll zwischen 2025 und 2027 über die Bühne gehen. In der zweiten Phase ist dann der Langbau mit Bibliothek an der Reihe. Ziel der Generalsanierung ist es auch, die Barrierefreiheit und die Sicherheit im Otto-Hahn-Gymnasium zu verbessern. Auf dem Dach entsteht außerdem eine PV-Anlage und der Pausenhof wird neugestaltet. Fertig sein soll das OHG dann 2029. Während der Sanierung müssen einige Klassen wohl übergangsweise in einer Container-Schule einquartiert werden.