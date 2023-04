Ostertradition: Jugendsymphonie-Orchester tritt in Naila auf

Eine Woche lang haben sich junge Musiker im Alter zwischen 14 und 21 Jahren auf diesen Auftritt vorbereitet. Am Abend darf das Jugendsymphonie-Orchester Oberfranken das Erlernte beim traditionellen Osterkonzert in der Frankenhalle in Naila präsentieren. Zum ersten Mal aufgetreten ist das Jugendsymphonie-Orchester vor 39 Jahren. Seitdem finden sich immer wieder junge Menschen zusammen, die auf begrenzte Zeit gemeinsam Musik machen.

Termin: Samstag, 8. April 2023 um 18 Uhr, Finkenweg 13, 95119 Naila