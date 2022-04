Ostern in der Region: Eier- und Osterhasensuche in Hof und der Sparkasse Vogtland Arena

Der Osterhase ist fleißig – auch bei uns in der Region hat er einige bunte Eier versteckt. Von 10 bis 12 Uhr könnt ihr heute (SAMSTAG) bunte Kunststoffeier auf dem Hofer Wochenmarkt-Gelände suchen. Zwei der Eier könnt ihr dann am Marktstand MarktAktiv gegen echte Eier tauschen. Morgen könnt ihr in der Sparkasse Vogtland Arena nach bunten Eiern suchen. Ein Ei dürft ihr dann gegen ein Osternest austauschen. Zusätzlich nehmt ihr damit an einer Gutschein-Verlosung teil. Im Museum Bayerisches Vogtland in Hof verstecken sich morgen fünf Osterhasen. Wenn ihr sie findet und die Verstecke an der Museumskasse meldet, bekommt ihr eine Überraschungstüte.