«Verhandeln statt schießen»: Ostermärsche auch in Bayern

In mehreren bayerischen Städten haben Anhängerinnen und Anhänger der Friedensbewegung für ihre Anliegen demonstriert. Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich am traditionellen Ostermarsch in München. «Verhandeln statt schießen» war etwa auf einem Banner zu lesen. In Augsburg kamen nach Veranstalterangaben knapp 330 Menschen zur Kundgebung. Im Fokus der Ostermärsche stand der Ukraine-Krieg.

In München forderten die Veranstalter nach eigenen Angaben «ernsthafte diplomatische Bemühungen für eine Verhandlungslösung» in dem Krieg sowie einen Stopp der Waffenexporte und der Aufrüstung der Bundeswehr.