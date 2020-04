Osterkonzert auf der Feuerwehrleiter

Aschau im Chiemgau (dpa/lby) – Die Freiwillige Feuerwehr in Aschau im Chiemgau hat den Anwohnern ihre Unterstützung in der Krise per Trompeten-Solo von der Feuerwehrleiter aus versichert. Die Idee sei aus einer alten Tradition heraus entstanden, sagt der Hobby-Trompeter und Feuerwehrmann Franz Vordermayer am Dienstag. «In einer schwierigen Lage hat die Feuerwehr so kundgetan, dass sie für die Menschen da ist.» Schon in früheren Jahrhunderten hätten Trompeter in Krisenzeiten den Menschen Signale gegeben.

Deshalb ließ er sich am Ostersonntag mit der Drehleiter von seinen Kollegen 35 Meter hoch in die Luft heben und schmetterte das örtliche Heimatlied – das «Aschauer Lied» – sowie Beethovens «Freude schöner Götterfunken» über den Ort. Viele Menschen hätten von ihren Fenstern aus Beifall geklatscht. Die Feuerwehr helfe derzeit unter anderem bei der Maskenauslieferung.