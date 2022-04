Osterferienprogramm in Hof: Es gibt noch freie Plätze

Zu den Schulferien gibt es auch in Hof ein Osterferienprogramm im Museum Bayerisches Vogtland. Für ein paar Kurse gibt es noch freie Plätze. Am Montag gibt es eine Fälscherwerkstatt, in der die Kids etwas über spektakuläre Fälschungen im Laufe der Geschichte lernen. Ebenfalls am Montag und am Dienstag können die Kinder etwas über das Osterfest lernen und ein Osternest basteln. Außerdem erfahren die Kinder etwas zu Osterbräuchen. Mittwoch und Donnerstag gibt es einen Ferienmalkurs zum Thema Frühling im Museum Bayerisches Vogtland.

Montag, 11. April, ODER Dienstag, 12. April, jeweils 10 – 12 Uhr Entdecker unterwegs: Kunterbuntes rund um Ostern

Montag, 11. April, 13:30 – 15:30 Uhr Entdecker unterwegs: Fälscherwerkstatt

Dienstag, 12. April, 13:30 – 15:30 Uhr Entdecker unterwegs: Osterbräuche

Alle „Entdecker unterwegs“-Programme werden von der Museumspädagogin Yvonne Halfter durchgeführt. Bitte Getränk und einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Teilnahme ab 6 Jahren. Kosten: 5,- € pro Programm. Anmeldung per E-Mail: museum@stadt-hof.de oder unter 09281 / 815-2700 (während der Öffnungszeiten).

Mittwoch, 13. UND Donnerstag, 14. April, jeweils 10 – 13 Uhr Ferienmalkurs: Frühlings- und Osterfreuden

Bitte Mund-Nasen-Schutz sowie Getränk und Mittagsimbiss mitbringen. Teilnahme ab 6 Jahren. Kosten: 46,- € inkl. Materialkosten. Anmeldung per E-Mail: museum@stadt-hof.de oder unter 09281 / 815-2700 (während der Öffnungszeiten).