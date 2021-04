Osterferien vorbei: Das gilt ab heute in den Schulen

Die Osterferien sind vorbei – und viele Schülerinnen und Schüler in der Region sitzen weiter zuhause. Weil die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Hof so hoch sind, gilt hier für alle Schulen Distanzunterricht. In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth haben die Abschlussklassen, die 4. und 11. Klassen Wechselunterricht. Ab heute müssen sich aber alle Beteiligten regelmäßig selbst testen oder testen lassen. Die Testpflicht gilt ab heute auch im Vogtland. In den Abschlussklassen ist weiterhin Präsenzunterricht, Grundschulen gehen in den eingeschränkten Regelbetrieb – die Klassen sind also streng getrennt. Ab Klasse fünf gilt Wechselunterricht. Der Saale-Orla-Kreis will die Schulen erst ab kommender Woche bei verpflichtenden Tests öffnen.