Osterfeiertage: Viele Teststellen geöffnet

Zwei Jahre lang haben wir unsere Kontakte weitestgehend eingeschränkt und auf die ein oder andere Familienfeier verzichtet. Nun da nahezu alle Corona-Maßnahmen weggefallen sind, kommen am Osterwochenende bestimmt wieder mehr Familien zusammen. Wer auf Nummer Sicher gehen will, der sollte vor dem Treffen einen Corona-Test machen. Viele Teststellen in der Euroherz-Region haben daher auch über die Feiertage geöffnet. Die Zentrale Teststation in der Hofer Ernst-Reuter-Straße hat von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Lokale Testzentrum in Wunsiedel hat über das lange Wochenende täglich von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

