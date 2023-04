Ostereiersuche mit dicker Jacke – Montag frühlingshaft

Ist ein Osterspaziergang im Frühlingssonnenschein am Wochenende möglich? Und wie entwickeln sich die Temperaturen? Was der Deutsche (…)

Eiscafés zaubern vor dem Start der Saison in ihren Versuchsküchen. Favorit der Eismacher in diesem Jahr: Kompositionen mit Alkohol. (…)

So richtig Frühling ist es noch nicht geworden in Deutschland. Immerhin sollen die Temperaturen Richtung Ostern langsam ansteigen. (…)

Wolkenreich und nass im Süden, Sonne im Norden

So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechselhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht. (…)