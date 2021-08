Ostbayernring: Weitere Arbeiten Mitte August

Wenn im kommenden Jahr das Atomkraftwerk Isar II bei Landshut vom Netz geht, dann merken wir das auch hier in der Euroherz-Region. Aber nicht, weil dann die Lichter plötzlich ausgehen. Sondern: Die Stromtrassen müssen für die Abschaltung gerüstet sein.

Daher laufen derzeit ja schon Arbeiten am sogenannten ‚Ostbayernring‘ zwischen Mechlenreuth bei Münchberg und Redwitz im Landkreis Lichtenfels. Ein leistungsfähiger Ersatzneubau muss her. Um schnell voranzukommen, hat der Netzbetreiber TenneT schon vor der offiziellen Baugenehmigung für einige Vorarbeiten grünes Licht von der Regierung von Oberfranken bekommen. Jetzt gabs noch einmal das OK für einen ergänzenden Antrag. Damit kann TenneT Mitte August Arbeiten an 29 weiteren Maststandorten starten, darunter stehen acht auf dem Gebiet der Stadt Münchberg. Insgesamt sind 130 Strommasten geplant. Jetzt im Spätsommer erwartet TenneT die offizielle Baugenehmigung. Bis Herbst 2023 will TenneT mit dem Rückbau des alten Ostbayernrings fertig sein.

