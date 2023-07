Ostbayernring kommt voran: Jetzt geht es um das Stück von Münchberg bis in die Oberpfalz

In den kommenden Wochen nimmt der Ostbayernring die nächste Hürde. In Mechlenreuth bei Münchberg wurde ein großes Umspannwerk für die ertüchtigte Stromtrasse gebaut. Jetzt geht’s also weiter. Die Regierung von Oberfranken muss den Planfeststellungsbeschluss für das nächste Stück der Stromtrasse erteilen. Konkret betrifft es den Abschnitt zwischen Mechlenreuth bei Münchberg und der Grenze zwischen Oberfranken und der Oberpfalz. Der Netzbetreiber TenneT ist derzeit in der Region unterwegs, um über das weitere Vorgehen zu informieren. Wie es auf Anfrage heißt, waren gestern 55 Eigentümer in der Stadthalle in Marktleuthen vor Ort. In Marktredwitz werden bis 18 Uhr ca. 35 Eigentümer erwartet. Die bisherigen Gespräche seien gut verlaufen. TenneT rechnet mit einem Baustart noch in diesem Jahr. Der Bau soll dann zwei Jahre dauern.