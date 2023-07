Ostbayernring: Infomarkt in Marktleuthen und Marktredwitz

In den kommenden Wochen nimmt der Ostbayernring die nächste Hürde. Dann will die Regierung von Oberfranken voraussichtlich den Planfeststellungsbeschluss für die Stromtrasse erteilen. Konkret betrifft es den Abschnitt zwischen Mechlenreuth bei Münchberg und der Grenze zwischen Oberfranken und der Oberpfalz. Der Netzbetreiber Tennet ist deshalb heute in Marktleuthen und morgen in Marktredwitz, um die Zeitpläne und genauen Maßnahmen beim Bau der Trasse zu erläutern. Beginn ist heute um 14 Uhr 15 in der Stadthalle Marktleuthen.

Infomarkt und Vortrag auch am Dienstag, 11. Juli 2023 zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 18 Uhr in Marktredwitz (Hotel Avaneo)