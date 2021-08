Ostbayernring: Erste Arbeiten können starten

Die ersten Arbeiten an 24 Maststandorten des Ostbayernrings können schon Mitte des Monats beginnen. Wie das Obermaintagblatt berichtet, hat der Netzbetreiber Tennet einen positiven Bescheid der Regierung für den Antrag auf vorzeitigen Baubeginn bekommen. Den Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt der Trasse zwischen Redwitz im Landkreis Lichtenfels und Mechlenreuth im Kreis Hof erwartet Tennet bis zum Spätsommer. Der Netzbetreiber will mit den Arbeiten am Ostbayernring schnell genug vorankommen, bis die Bestandsleitung im europäischen Verbundnetz abgeschaltet wird. Der neue Ostbayernring soll bis Herbst des kommenden Jahres fertig werden. Anschließend wird die alte Trasse zurück gebaut.