Ostbayernring bei Münchberg: Umplanung bringt Verbesserungen

Es ist ein Thema, das hier in der Region für viel Aufsehen sorgt: Strom. Der Ostbayernring ist jetzt auch Thema im Münchberger Stadtrat gewesen.

TenneT ertüchtigt zwischen Redwitz und Schwandorf den Ostbayernring – dabei konnten sich die Bürger_Innen und auch die Stadt Münchberg mit beteiligen. Zuber spricht dabei über zwei Probleme: Zum einen hat der eigentliche Plan vorgesehen, dass der Ring durch ein Wasserschutzgebiet zwischen Laubersreuth und der B2 Richtung Hof verläuft. Das ist aber wichtig für die Trinkwasserversorgung, so Zuber. Das zweite Problem: An der B2 stehen mehrere Anwesen, an denen die Leitung sehr nah vorbei laufen würden. Genau diese Punkte haben die Bürger und Bürgerinnen und die Stadt kritisiert. Jetzt gibts eine Umplanung und die sei sehr erfreulich, so Zuber: Die Leitung führt laut dem neuen Plan weiter weg von den Gebäuden und nahezu nicht durchs Wasserschutzgebiet.