Oscar-Preisträgerin Link erhält «Blauen Panther»

Oscar-Preisträgerin Caroline Link erhält den diesjährigen «Blauen Panther»-Preis für die beste Regie. Damit werde ihre Regiearbeit für die Dramaserie «SAFE» (ZDF Neo) über Therapiesitzungen von vier Kindern in einer Kinder- und Jugendpsychotherapiepraxis ausgezeichnet, teilte das Bayerische Staatsministerium für Digitales am Dienstag mit. Die «unfassbare Genauigkeit in Buch und Regie» und «höchst emotionale Atmosphäre» überzeugten demnach die Jury.

«Ich freue mich riesig über den Regiepreis, den ich ohne das große Einfühlungsvermögen meiner Kinderdarstellerinnen und -darsteller niemals verliehen bekommen hätte», sagte Link laut der Mitteilung. Bayerns Digital- und Filmministerin Judith Gerlach (CSU) wird den Preis bei einer feierlichen Verleihung am 25. Oktober in München überreichen. Insgesamt werden an dem Abend 20 «Blaue Panther»-Trophäen verliehen.

Die Auszeichnung «Blauer Panther – TV & Streaming Award» war ehemals als Bayerischer Fernsehpreis bekannt. Mit diesem wurden nach Angaben des Staatsministeriums im vergangenen Jahr erstmals neben klassischen TV-Produktionen auch Formate von Streaminganbietern oder Inhalte von Web-Creatoren für Social Media-Plattformen geehrt.