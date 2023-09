Ortswehr in Gottsmannsgrün: Berger Gemeinderat vertagt Entscheidung

Der Kauf eines Feuerwehrautos ist nicht so einfach wie der eines Autos für den privaten Gebrauch. Das merkt aktuell auch die Gemeinde Berg. Die will nämlich ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr im Ortsteil Gottsmannsgrün anschaffen. In der jüngsten Sitzung ist sich der Gemeinderat aber nicht einig geworden, welches Fahrzeug denn das richtige ist. Feuerwehren aus der Region hatten mehrere Fahrzeuge vor Ort vorgestellt. Wie Bürgermeisterin Patricia Rubner auf Nachfrage mitteilt, habe der Gemeinderat die Entscheidung auch aufgrund der angespannten finanziellen Situation vertagt. Das Fahrzeug der Ortswehr in Gottsmannsgrün ist mittlerweile schon 38 Jahre alt und müsste dringend repariert werden.