Ortsumgehung Oberkotzau: Staatliches Bauamt richtet Online-Plattform ein

Damit Autos und Lkw nicht mehr direkt durch Oberkotzau fahren müssen, kommt in den nächsten Jahren die Ortsumgehung. 54 Prozent der Wähler hatten sich im vergangenen März bei einem Bürgerentscheid für den Neubau der Straße ausgesprochen. Zuvor hatte es heftige Diskussionen um das Projekt gegeben. Damit sich die Bürger über das weitere Vorgehen informieren können, hat das Staatliche Bauamt Bayreuth eine eigenständige Informationsplattform eingerichtet. Den Link findet ihr auf unserer Website. Los geht es mit einem Newsletter zu aktuellen Themen der Umfahrung. Nach und nach will das Bauamt die Plattform ausweiten. In Zukunft soll es für Interessierte zum Beispiel möglich sein, virtuell über die Umgehung zu spazieren.

Mehr Infos findet ihr hier: www.ortsumfahrung-oberkotzau.de