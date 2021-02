Ortsumgehung Oberkotzau: Gegner und Befürworter zu Gast bei Radio Euroherz

Wenn Baurecht besteht, ist es bis zum Baustart eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bei der Ortsumgehung Oberkotzau haben jetzt aber die Einwohner das letzte Wort – bei einem Bürgerentscheid am 14. März. Am Abend haben beide Parteien ihre Sicht der Dinge in einer Sonderstunde bei Radio Euroherz dargestellt. Ina Peukes hat das Bürgerbegehren ins Leben gerufen und ist gegen die Ortsumgehung:

„Die Flächen, die jetzt weggenommen werden, werden zwar ausgeglichen, aber die Flächen entsprechen einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt ein Bauer wird leider seine Existenzgrundlage nicht mehr sichern können und wird dann seinen Betrieb aufgeben müssen.“

Auch Spazierwege müssten für die Ortsumgehung weichen und die Anwohner im Westen Oberkotzaus müssten Beeinträchtigungen hinnehmen. Anwohner, die direkt an der Durchfahrtsstraße wohnen, kämpfen dagegen schon seit Jahrzehnten für die Ortsumgehung.

Maria Mangei von der Bürgerinitiative Pro Umgehung Oberkotzau wohnt direkt an der Durchfahrtsstraße in Fattigau und ist für die Ortsumgehung:

Auch das Überqueren der Straße ist in Spitzenzeiten schwierig, weil dort alles sehr eng ist. Die Ortsumgehung soll im Westen an Oberkotzau vorbeilaufen – dort, wo viele Landwirte ihre Felder haben. Von ihnen gehören einige zu den Gegnern des Projekts.