Ortsumgehung Oberkotzau: Gegner müssen kein Bußgeld zahlen

Beim Bürgerentscheid im März hat sich die Mehrheit der Stimmberechtigten in Oberkotzau für die geplante Ortsumgehung ausgesprochen. Die Gegner sind dabei nicht nur mit ihrem Anliegen gescheitert, sie sollten laut der Marktgemeindeverwaltung auch noch ein Bußgeld bezahlen. Der Grund: Sie hätten ihre Plakate angeblich in Anlagen aufgehängt, in denen das nicht erlaubt war. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollten das nicht auf sich sitzen lassen, und haben gegen den Bußgeldbescheid geklagt. Gestern (DO) ist vor dem Amtsgericht Hof das Urteil gefallen. Ina Peukes, eine der Verantwortlichen des Bürgerbegehrens, zum Ausgang:

Peukes fühlt sich von der Gemeindeverwaltung ungerecht behandelt. Die Befürworter hätten schließlich keinen Bußgeldbescheid erhalten, obwohl auch sie falsch plakatiert hätten. Von Seiten des Marktes Oberkotzau hätte sich Ina Peukes ein klärendes Gespräch statt eines Bußgeldbescheides gewünscht.