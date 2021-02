Ortsumgehung Oberkotzau: Demo der Befürworter am Plärrer

Eine unendliche Geschichte kommt bald zu einem Ende. Am 14. März dürfen die Einwohner bei einem Bürgerentscheid über die geplante Ortsumgehung Oberkotzau selbst abstimmen. Davor will die Bürgerinitiative Pro Umgehung Oberkotzau nochmal kräftig die Werbetrommel rühren. Gemeinsam mit der Oberkotzauer CSU und SPD veranstaltet sie heute eine Demonstration am Plärrer. Maria Mangei von der Bürgerinitiative:

Die Straße ist in dieser Zeit gesperrt. Auch Betroffene, die für den Bau der Ortsumgehung sind, sollen zu Wort kommen. Die Demo beginnt um 16 Uhr.

(Beide Seiten kommen dann am Abend bei Radio Euroherz zu Wort – in einer Sonderstunde von 19 bis 20 Uhr.)