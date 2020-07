Ortsumgehung Münchberg: Sperrung ab nächster Woche

Zuletzt gab es die gute Nachricht: Die Bauarbeiten zur Südumgehung von Münchberg liegen optimal im Zeitplan. Der Kreisverkehr an der Stammbacher Straße kann Mitte August in Betrieb gehen. Aber: Auch wenn der nächste Schritt notwendig ist, so bereitet er Verkehrsteilnehmern doch einige Umstände. Ab Montag ist die B289 zwischen Münchberg und Poppenreuth erstmal gesperrt. Bis zum Abschluss der Arbeiten im Oktober müsst ihr deshalb einen Umweg über Förstenreuth, Stammbach und Straas in Kauf nehmen. Dafür bleibt allen eine längere Sperrung im kommenden Jahr erspart, wie ursprünglich in den Planungen vorgesehen. Für die Anlieger gibt es in den kommenden Wochen individuelle Lösungen.