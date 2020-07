Ortsumgehung Münchberg: B289 ab heute gesperrt

Um eine große Straßensperrung im kommenden Jahr kommen die Münchberger herum: Die Bauarbeiten für die langersehnte Südumgehung liegen nämlich so gut im Zeitplan, dass schon heute der nächste Schritt folgen kann. Dafür müssen die Autofahrer allerdings ein paar Umstände hinnehmen: Die B289 zwischen Münchberg und Poppenreuth ist ab sofort gesperrt. Bis Mitte Oktober geht es deshalb über Förstenreuth, Stammbach und Straas. Immerhin: Der Kreisverkehr an der Stammbacher Straße kann schon kommende Woche in Betrieb gehen.