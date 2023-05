Ortsumgehung Leimitz: SPD-Stadtratsfraktion spricht über Enteignung

Die Ortsumgehung Leimitz könnte kommen. Baurecht besteht. Wenn es nicht noch um Grundstücke gehen würde…

Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion will, dass die Stadt Hof und Oberbürgermeisterin Eva Döhla prüfen, ob Enteignungen in Frage kommen, damit bei der Ortsumgehung Leimitz endlich etwas vorangeht. Laut Gesetz sind Enteignungen möglich, wenn es dem Wohl der Allgemeinheit dient, schreibt die Stadtratsfraktion. Das sei aber oft Auslegungssache. Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion ist die Stadt bereits mit Kaufangeboten und Entschädigungsmöglichkeiten Eigentümern entgegengekommen. Die Ortsumgehung ist von öffentlichen Interesse. Als letztes Mittel jetzt also die Enteignung, die es zu prüfen gilt.