Was muss sich in den Plauener Ortsteilen Preißelpöhl und Reißig ändern? Um diese Frage geht es am Vormittag bei einem Ortsrundgang. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Lessing-Gymnasium. Konkret geht es darum, welche Straßen, Gebäude oder Plätze sich in einem kritikwürdigen Zustand befinden, und wo es Gesprächsbedarf gibt. Die Einwände werden dann gesammelt und bei einer Einwohnerversammlung Mitte Oktober noch einmal thematisiert.