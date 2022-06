Ortskernsanierung in Stammbach: Zum Auftakt Bürgergespräch in der Schulturnhalle

In Stammbach stehen umfangreiche Sanierungen in der Innenstadt an. Die Gemeinde will dabei aber auch die Bürger mit an Bord wissen. Zum Auftakt der Ortskernsanierung findet heute daher eine Art Bürgergespräch in der Schulturnhalle statt. Dort bekommen die Bürger Infos zum sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept und zu den konkreten Maßnahmen, die vor allem im Rathausquartier geplant sind. Die Bürger sollen ihre Ideen, Gedanken und Meinungen einbringen können. Die Veranstaltung findet von 9:30 bis 15:30 statt.