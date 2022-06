Ortsdurchfahrt Leupoldsgrün: Vollsperrung wird am Freitag aufgehoben

Schon seit mehreren Wochen gibt es für Auto- und Lkw-Fahrer in Leupoldsgrün im Landkreis Hof kein Durchkommen mehr. Die Ortsdurchfahrt war seit März wegen Bauarbeiten gesperrt. Betroffen war der Kreuzungsbereich Hofer Straße, Hauptstraße und Konradsreuther Straße. Jetzt haben die Umleitungen allerdings ein Ende. Wie Bürgermeisterin Annika Popp mitteilt, ist der Verkehrsknoten in Leupoldsgrün bereits ab dem kommenden Freitag (17.6.) um 14 Uhr wieder geöffnet. Das heißt, die Vollsperrung ist aufgehoben und die Durchfahrt ist wieder in alle Richtungen möglich. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Sonntag dauern.