Ortsbegehung Jägersruh: Vor allem beim Mobilfunk hapert es

Wo drückt bei den Bürgern der Schuh? Das versuchen Parteien oft herauszufinden, in dem sie direkt vor Ort sind. Der CSU-Ortsverband Leimitz-Jägersruh war mit Bürgern in Jägersruh unterwegs.

Ganz vorn dran war das Thema Mobilfunk. Mitten im Ort ist das Netz oft instabil. Theoretisch sollte Jägersruh gut abgedeckt sein, praktisch ist es aber nicht so. Der CSU-Ortsverband will das jetzt weiter prüfen. Ein Dauerthema bleiben Raser. Die Ortsdurchfahrt von Jägersruh ist ja die direkte Verbindungsstrecke zwischen Hof und der Autobahn. Mehr Parkbuchten, Schatten spendende Bäume und ein Radweg bis weiter nach Gattendorf – das sind die Ideen der Bürger für die Straße. Die CSU spricht sich hier für eine modernere Ortsplanung aus, die besser auf die Bedürfnisse aller Generationen dort eingeht. Aktuell zweifeln die Bürger in Jägersruh außerdem an den Plänen zur Nahwärmeversorgung dort… hier hat die CSU aber beschwichtigen können: Die Hofer Stadtwerke warten lediglich auf eine Förderzusage, dann kanns losgehen.