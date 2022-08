Ortsbegehung in Plauener Ortsteilen: Probleme ans Bürgerbüro melden

Das Rathaus Plauen will mit gemeinsamen Ortsbegehungen den direkten Draht zu den Bürgern halten. Demnächst ist eine Ortsbegehung in den Ortsteilen Preißelpöhl und Reißig geplant, genauer: Am 15. September. Anschließend soll am 12. Oktober eine Einwohnerversammlung stattfinden, um die gesammelten Erkenntnisse auszuwerten.

Doch vorher könnt ihr Probleme im Bürgerbüro der Stadt Plauen melden. Die Mitarbeiter möchten wissen: Welche Straßen, Plätze, Bauten oder andere Flächen in Preißelpöhl & Reißig befinden sich in einem kritikwürdigen Zustand?

Termin für Ortsbegehung: 15. September, Treffpunkt 10 Uhr am Lessing-Gymnasium Plauen, Jößnitzer Straße 88

Die Bürger der Stadt können ihre Hinweise bei den Mitarbeitern des Bürgerbüros unter 03741 291-2222 zu hinterlassen.