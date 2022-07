Ortsbegehung in Plauen: Bürgerbüro nimmt Hinweise entgegen

Sanierungsbedürftige Gebäude, kaputte Straßen oder Vandalismus. In den meisten Stadtteilen gibt es irgendwelche Probleme. Welche das sind, will die Stadt Plauen nun für die Ortsteile Preißelpöhl und Reißig wissen. Für den 15. September ist eine Ortsbegehung geplant. Die auswertende Einwohnerversammlung soll dann Mitte Oktober stattfinden. Die Bürger können ihre Anliegen und Bedenken aber schon jetzt dem Bürgerbüro melden. Das möchte zum Beispiel wissen, wo es Gesprächsbedarf gibt. Und welche Straßen, Plätze und Bauten oder Flächen sich in einem kritikwürdigen Zustand befinden.

Bürgerbüro Plauen, 03741 291 – 2222