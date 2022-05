Die Einwohner der Hammertorvorstadt in Plauen hatten Ende April die Möglichkeit, bei einer Ortsbegehung Kritikpunkte zu äußern. Es ging zum Beispiel darum, welche Straßen vielleicht sanierungsbedürftig sind oder an welchen Gebäuden etwas gemacht werden muss. Die Versammlung wird am Abend (19 Uhr) im Kfz-Prüfzentrum (Hammerstraße 88a) ausgewertet. Alle die Interesse haben, können teilnehmen. Es werden auch Bürgerfragen beantwortet.