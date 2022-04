Ort der Zuflucht: Spatenstich für neues Frauenhaus in Arzberg

In manchen Beziehungen gehört körperliche Gewalt leider zum Alltag. Aus Angst und Scham bleiben viele Frauen trotzdem in der Partnerschaft. Vielleicht auch, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Eine Lösung wäre ein Frauenhaus. Da gibt es bald ein neues in der Region.

Der Spatenstich für das neue Frauenhaus ist gestern in Arzberg erfolgt. Mit dabei waren Hofs Landrat Oliver Bär, Oberbürgermeisterin Eva Döhla und der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger. Das Frauenhaus des AWO Kreisverbands Arzberg wird Platz für acht Frauen und 24 Kinder bieten. Das Projekt kostet insgesamt 3,1 Millionen Euro. Die Kosten werden aber durch eine 100 prozentige Förderung gedeckt, so AWO-Kreisvorsitzender Alexander Wagner auf Nachfrage von Radio Euroherz. 90 Prozent übernimmt der Bund und 10 Prozent der Freistaat. Das Frauenhaus in Arzberg soll im Sommer 2023 fertig sein und dann Frauen aus Stadt und Landkreis Hof, sowie dem Landkreis Wunsiedel Schutz bieten.