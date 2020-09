Corona Update für die Region: Quarantäne für Fußballerinnen und Münchberger Schüler

Auch hier in der Region haben Corona-Teststellen wieder ihren Betrieb aufgenommen. Der Landkreis Wunsiedel zieht unterdessen Bilanz: (…)

Corona Update: Vorschulgruppe im Landkreis Tirschenreuth in Quarantäne

Damit die Kids heute (DI) nicht so eng in den Bussen auf dem Weg zur Schule sitzen müssen, hat der bayerische Ministerpräsident Markus (…)

Klaus Adelt: Kritik an Söder

In Tirschenreuth hat seit heute wieder das Testzentrum, in dem sich Menschen bereits zum Katastrophenfall auf Corona testen lassen (…)

Corona Update: Testzentrum in Tirschenreuth hat geöffnet

Poststreik voraus: Ab September verspäten sich die Pakete

Wer einen Brief verschicken will, der sollte das lieber diese Woche noch tun. Ab kommenden Dienstag wollen Post- und Paketboten in den (…)