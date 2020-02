Sturmtief «Sabine» sorgt in Bayern schon für Flugausfälle

München (dpa/lby) – Das von Norden in den Freistaat hereinziehende Sturmtief «Sabine» hat am Sonntag zu ersten Auswirkungen auf den Verkehr geführt. Am Flughafen München waren am Sonntag bereits 80 Flüge ausgefallen, sagte ein Sprecher. Meist habe es sich um Flüge gehandelt, die in Richtung Norden geplant gewesen seien und die gar nicht erst hätten gestartet werden können.

Die Rettungskräfte bereiten sich dagegen erst für die Nacht und den Montagmorgen auf Probleme vor, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken mitteilte, wo die Orkanböen in Bayern zuerst erwartet werden. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Höhen des Bayerischen Waldes oberhalb von 1000 Metern ab 22.00 Uhr sowie für die Alpen in Lagen über 2000 Metern ab 18.00 Uhr vor extremen Orkanböen.

Der Wetterdienst warnt vor schweren Schäden an Gebäuden, weil Bäume entwurzelt werden könnten. Die Menschen sind aufgerufen, sich von Hochspannungsleitungen, Bäumen und Gerüsten fernzuhalten. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken sagte, es werde zwar kein Jahrhundertsturm erwartet. «Aber wir bereiten uns auf ein ernstes Sturmereignis vor.» Problematisch könne werden, dass es der erste Sturm des Winters sei und morsche Bäume besonders schnell umknicken könnten. Der Höhepunkt werde zum dem einsetzenden Berufsverkehr am Montagmorgen erwartet. «Wir hoffen, dass der eine oder andere auf das Auto- oder Bahnfahren verzichten kann.»

Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Flugbetriebes in München sagte der Sprecher: «Es wird definitiv Ausfälle und Verspätungen geben.» Der Sturm könnte noch massive Beeinträchtigungen haben. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden.

Wie viele Flüge am Sonntag und Montag ausfallen, hänge von Entscheidungen der Fluglinien ab. Auch am Flughafen Nürnberg wurden bereits am Sonntag einzelne Flüge annulliert. «Wird der Wind zu stark, muss der Betrieb auf dem Flugfeld aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Dadurch könnte es zu einem Abfertigungsstopp kommen», sagte ein Flughafensprecher in München.

Der Wetterdienst hatte bereits am Mittag für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. In Bayern wurde für den späten Abend die höchste Stufe vier ausgerufen, allerdings nur für die sehr hohen Lagen des Bayerischen Waldes und der Alpen. Am Mittag herrschte in weiten Teilen des Freistaates noch eitel Sonnenschein. «Wir haben bestes Wetter», sagte ein Sprecher der Leitstelle Hochfranken in Hof.

Die Deutsche Bahn hat unterdessen neben einem Sturmblog auch eine kostenlose Hotline eingerichtet. An neuralgische Punkten wurden Einsatztrupps zusammengezogen, die mit Kettensägen ausgerüstet sind und möglichst rasch umgestürzte Bäume von den Gleisen räumen können. Reisende können Tickets für den Fernverkehr, die sie an den Sturmtagen nicht nutzen, noch bis 18. Februar weiter nutzen. Generell wurden Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Lage zu informieren. «Wir beobachten die Wetterlage ganz genau», sagte ein Sprecher.