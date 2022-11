Orchidee nach dem Kanzler benannt: «Renanthera Olaf Scholz»

Eine asiatische Orchideenart trägt nun den Namen des Bundeskanzlers: Die exotische Pflanze wurde beim Besuch des SPD-Politikers in Singapur «Renanthera Olaf Scholz» getauft. Bei einer Zeremonie am Amtssitz von Premierminister Lee Hsien Loong versah Scholz sie am Montag mit dem entsprechenden Namensschild.

Bereits vorher hatte Scholz gesagt: «Ich bin jetzt nicht Politiker geworden, damit jetzt eine Pflanze nach mir benannt wird, um ehrlich zu sein. Aber ich fühle mich trotzdem geehrt.»

Die Orchidee ist die Nationalpflanze Singapurs. Es ist in dem südostasiatischen Stadtstaat üblich, bei Staatsbesuchen eine Orchideenart nach dem Gast zu benennen. Es gibt bereits eine «Dendrobium Angela Merkel» zu Ehren der Ex-Kanzlerin und eine nach dem Bundespräsidenten benannte «Dendrobium Frank-Walter Steinmeier».