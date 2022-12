Orange Days: Theaterstück zum Thema Gewalt in Marktredwitz

Vielleicht habt ihr bei euch im Ort auch Figuren oder Statuen mit orangefarbenen Schals gesehen. Sie machen bis zum 10. Dezember auf die sogenannten Orange Days aufmerksam. Diese setzen ein Zeichen gegen häusliche Gewalt an Frauen. Zum diesjährigen Programm in der Region gehört auch das Theaterstück „Keine Mehr“, das am Abend in der Stadthalle in Marktredwitz aufgeführt wird. Ab 18.30 Uhr erzählen drei Frauen von ihren Erfahrungen mit Gewalt. Die Bühnendarstellung ist minimalistisch gehalten, damit Worte und Emotionen mehr Raum bekommen. Im Anschluss findet eine Gesprächsrunde mit unterschiedlichen Organisationen statt, die sich für den Schutz der Frauen einsetzen.