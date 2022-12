Orange Days: Besondere Lesung in Hof

Wenn ihr in Hof spazieren geht, seht ihr seit einigen Tagen Skulpturen eingehüllt in orangene Schals oder orangenen Stoff. Hintergrund sind die Orange Days, eine Aktion gegen Gewalt an Frauen. In Oberfranken wurden im letzten Jahr knapp 1.600 Fälle (1589 Fälle) der häuslichen Gewalt von der Polizei registriert. 79 Prozent der Opfer waren Frauen.

Im Rahmen der Orange Days findet heute in Hof eine besondere Lesung statt. Um 18:30 Uhr ist Treffpunkt an den Roten Stäben in der Mühlstraße. Julia Leinweber, Schauspielerin am Theater Hof, liest aus dem Buch „AktenEinsicht“ mit Geschichten von Frauen, die sexualisierter und körperlicher Gewalt ausgesetzt waren. Die Lesung wird dann an mehreren Orten fortgesetzt. Die letzte Station ist das KunstKaufhaus. Organisiert haben die Veranstaltungen die Hofer Soroptimistinnen.