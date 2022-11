„Orange Days“: Aktionstage für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen

Sie verletzten, terrorisieren in manchen Fällen töten sie sogar.

Gut 143.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften hat die Polizei im letzten Jahr registriert. Eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vorjahr. Der Trend in den letzten Jahren zeigt aber noch oben.

In den meisten Fällen ging es dabei um Körperverletzung. In Oberfranken wurden knapp 1.600 Fälle (1589 Fälle) der häuslichen Gewalt von der Polizei registriert. 79 Prozent de Opfer waren Frauen. Gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt die Häufigkeitszahl in Oberfranken knapp über dem bayerischen Schnitt. Viele Opfer trauen sich nicht bei der Polizei Anzeige zu erstatten, heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken. Auch das Zeugnisverweigerungsrecht gegen Ehepartner erschwert die Strafverfolgung. Zudem müsse die Angst oder Scham bei Opfern abgebaut werden, so die Polizei. Die appelliert an Opfer häuslicher Gewalt diese Straftaten dennoch zur Anzeige zu bringen. Die Polizei kann zudem Kontakt zu Beratungsstellen herstellen und bietet ein Beratungstelefon an.

Um auf diese Thematik aufmerksam zu machen, gibt es die sogenannten „Orange Days“ mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Diese gehen vom heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember.