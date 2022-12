Seit gut einer Woche laufen die „Orange Days“, die auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen sollen. Ein wichtiges Thema, zu dem es auch in der Region zahlreiche Veranstaltungen gibt.

Heute (3.12.) startet zum Beispiel die Foto-Ausstellung „Impressionen der Orange Days 2021“ im MAKkultur in Marktredwitz.

Der Fotoklub Selb und die Soroptimistinnen vom Club Luisenburg/Bad Alexandersbad haben die Ausstellung auf die Beine gestellt. Sie läuft bis 9. Januar. Der Eintritt ist frei.