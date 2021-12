Oppenroth: Gemeindeverbindungsstraße für Verkehr frei

Was lange währt, wird endlich gut. Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße nach Oppenroth bei Weißdorf im Landkreis Hof ist nach sieben Monaten abgeschlossen. Die Gemeinde hat 1,2 Millionen Euro in das Bauprojekt investiert. In der Vergangenheit waren mehrere Anläufe zur Sanierung an Grundstücksverhandlungen oder fehlenden Förderzusagen gescheitert, so Weißdorfs Bürgermeister Heiko Hain. Um die Allee zu erhalten, die die Straße einrahmt, seien mehrere Baumsicherungsmaßnahmen nötig gewesen. Das Amt für Ländliche Entwicklung fördert die Baumaßnahme mit 65 Prozent.