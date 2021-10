Opernsänger statt Lehrer: heftige Kritik an Schulpolitik

München (dpa/lby) – Viel zu wenig Lehrkräfte, überbordende Bürokratie, kaum Zeit für die Kinder und ihre Sorgen und Nöte – der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hält die Situation an vielen Schulen im Freistaat für dramatisch. Sie distanziere sich klar von dem Narrativ der Staatsregierung, die Bildung sei bestens aufgestellt, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann am Montag in München. Besonders schlimm sei es an den Mittelschulen, wo etwa wichtige Förderungsmaßnahmen nicht mehr flächendeckend angeboten werden könnten.

Die Einstellung von Quereinsteigern hält Fleischmann für den falschen Weg. «Ergotherapeuten, Opernsängerinnen und Ethnologen sind eben keine ausgebildeten, echten Lehrerinnen und Lehrer.» Dabei brauche es gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen besondere Fähigkeiten der Pädagogen.

BLLV-Vize Tomi Neckov kritisierte, dass Quereinsteiger oft sogar als Klassenleitungen eingesetzt würden. Es gebe einzelne Mittelschulen, an denen nur noch knapp die Hälfte der Stellen mit ausgebildetem Personal besetzt sei. In anderen Fällen leiteten drei Studierende gemeinsam eine Klasse. «Die Bildungsqualität leidet massiv, es findet regelrecht eine Entprofessionalisierung unseres Lehrerberufs statt», stellte Neckov fest. Viele Quereinsteiger seien zwar lernwillig und motiviert, aber die jahrelange Ausbildung zum Lehramt fehle eben.

Der Verband forderte auch, das Gehalt der Lehrer verschiedener Schularten anzugleichen. Zudem müssten Schulleiter entlastet und kleinere Klassen gebildet werden.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-474679/2