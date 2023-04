Operative Medizin in Afrika: Vortrag am Sana Klinikum Hof

Gerade bei uns im ländlichen Raum ist der Ärztemangel ein großes Thema. Im Vergleich zu anderen Ländern der Welt geht’s uns in der Hinsicht aber sehr gut. In Ghana zum Beispiel müssen sich gerade einmal elf Urologen um die Probleme von 33 Millionen Menschen kümmern. Um die Situation vor Ort zu verbessern ist seit fast 20 Jahren der Verein Ärzte für Afrika im Einsatz. Auch Dr. med. Hansjörg Keller ist nun in Ghana gewesen. Er ist ehemaliger Chefarzt der Urologie am Sana Klinikum Hof. Bei einem Vortrag will er heute Abend über das Projekt informieren und von seinen Eindrücken aus Afrika berichten. Los geht’s um 17 Uhr im Sana Klinikum Hof.