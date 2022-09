Open Air-Wochenende in Hof: Tausende Besucher feiern friedlich

Die Open Air-Saison geht mit den sinkenden Temperaturen für dieses Jahr so langsam zu Ende. Das vergangene Wochenende haben rund 14.000 Besucher aber noch einmal genutzt, um unter freiem Himmel bei den Konzerten von Santiano und Mark Forster abzufeiern. Organisiert hat das Open Air-Wochenende der Veranstaltungsservice Bamberg. Geschäftsführerin Gaby Heyder meinte im Vorfeld gegenüber Radio Euroherz, dass das Wochenende zunächst ein Testlauf sei. Die Resonanz der Behörden und Besucher sei ausschlaggebend dafür, ob sich so ein Ereignis in Zukunft wiederholen könne. Mit dem Ergebnis dürften die Beteiligten mehr als zufrieden sein. Mit dem Auftritt von Mark Forster hat die Stadt Hof schließlich das größte Konzert in ihrer Geschichte erlebt. Auch polizeilich ist es weitestgehend ruhig geblieben. Ausnahme war eine Rangelei am Einlass zum Santiano-Konzert am Freitag.