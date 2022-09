Open Air-Wochenende in Hof: Kostenloses Bus-Shuttle für Konzerte

Morgen (SA) erlebt die Stadt Hof das wohl größte Konzert in ihrer Geschichte. Zum Auftritt von Mark Forster werden bis zu 12.000 Besucher erwartet. Das Open Air-Wochenende startet bereits am Abend mit einem Konzert der Band Santiano. Beide Auftritte beginnen jeweils um 19 Uhr. Das bedeutet, in Hof wird einiges los sein. Parkmöglichkeiten gibt es jedoch genug, heißt es aus dem Rathaus. Lydia Würkner, von der Medienstelle der Stadt Hof:

Am Einlass erwarten euch Taschenkontrollen. Ihr dürft keine Glasflaschen, Dosen oder Schirme mitbringen. Professionelle Kameras, Selfie-Sticks, Tablets und Videokameras sind ebenfalls verboten.