Bei den warmen Temperaturen im Moment fällt es vielen Leuten schwer, sich zum Sport zu motivieren. Oft hilft es dann zusammen in einer (…)

Angesichts der aktuellen Energiepreise wird permanent über die Energiezukunft in Deutschland diskutiert. Erneuerbare Energien wären die (…)

Lehrermangel in Oberfranken: Braucht es neue Fördermaßnahme?

An vielen Stellen in der Euroherz-Region mangelt es zurzeit an Personal. Mit den hohen Inzidenzen gibt es dabei mehr Ausfälle als (…)