Onlinesprechstunden beim Arzt: Neues Projekt für’s Hofer Land

Hier in der Region kommt es nicht selten vor, dass der Weg zum Arzt länger ist. Was da helfen könnte, sind digitale Möglichkeiten. Sprich: Videosprechstunden, die online stattfinden.

Zu diesem Thema hat die UGHO, kurz für Unternehmung Gesundheit Hochfranken, ein Projekt gestartet. Dabei will das Ärztenetz darüber aufklären, wie Menschen in ländlichen Regionen oder Patienten,die nicht mobil sind, von einer solchen Sprechstunde profitieren können.

Der erste Kurs zu dem Projekt Videosprechstunde Hofer Land findet am 15.Oktober statt. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt der UGHO und der VHS Hofer Land.