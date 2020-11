Onlinekonferenz für Betriebe im Hofer Land: Heute endet die Anmeldefrist

Seit Montag befindet sich Deutschland wieder in einem Teil-Lockdown – diesmal haben aber nicht alle Geschäfte dicht wie im Frühjahr. Wer hat offen und wer nicht? Ist deshalb eine verbreitete Frage in diesen ersten Tagen. Wer einen Betrieb leitet, der weiß vielleicht gerade noch viel weniger was Sache ist. Stadt und Landkreis Hof bieten deshalb morgen wieder eine Onlinekonferenz für regionale Betriebe an, um über alle aktuellen Regeln zu informieren.

Wer daran für sein Unternehmen noch teilnehmen möchte, kann sich noch bis heute 16 Uhr anmelden. Die Kontaktinformationen gibt es hier. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 500.