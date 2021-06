Onlinebefragung Hofer Land: Bis Donnerstag noch teilnehmen

Fast 900 Bürger aus Stadt und Landkreis Hof haben bisher an der Onlinebefragung zum Imageprozess Hofer Land teilgenommen. Das teil die Stadt Hof am Abend mit. Mit der Umfrage wollen die Verantwortlichen unter anderem herausfinden, was das Besondere am Hofer Land ist und worauf die Bürger stolz sind, wenn sie an ihre Heimat denken. Mithilfe der Ergebnisse sollen dann Maßnahmen definiert werden ,die das Image von Stadt und Landkreis weiter positiv stärken. Bis Donnerstag habt ihr noch die Gelegenheit an der Befragung teilzunehmen. Hier gehts zur Umfrage.