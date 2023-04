Online-Veranstaltung: Tipps für die Selbstständigkeit

Oft spukt einem eine Idee im Kopf herum, von der man nicht weiß, ob man sie verwirklichen will. Wer damit liebäugelt, sich beruflich selbstständig zu machen, kann sich am Abend bei einer Online-Veranstaltung Tipps holen. Mit Businesscoach Karin Schmitt geht es um die Eignung als Gründer, die Vermarktung der eigenen Idee und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Teilnahme an der Veranstaltung der Agentur für Arbeit kostet euch nichts.

Anmeldung unter: bayreuth-hof.wiedereinstieg@arbeitsagentur.de

Online-Veranstaltung „Ich gründe – Option Selbstständigkeit“ von 19.30 Uhr bis 21 Uhr