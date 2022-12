Online-Umfrage: Radverkehrskonzept für die Stadt Plauen

Die Stadt Plauen will das Radfahren in der Stadt sicherer und attraktiver machen. Deswegen ist sie gerade dabei, zusammen mit einem Ingenieursbüro ein Radverkehrskonzept für die Stadt zu erstellen. An der Ausarbeitung des Konzepts sollen auch die Menschen in Plauen mitwirken – und zwar über eine Online-Umfrage. Bis zum 27. Januar könnt ihr daran teilnehmen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Angebote braucht es, damit sich in Plauen der Radverkehr gut und sicher entwickeln kann? Zur Online-Umfrage geht es hier.